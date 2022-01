Ufficiale | Eriksen torna a giocare con il Bratford in Premier League

(Di lunedì 31 gennaio 2022) All’alba dell’ultimo giorno di mercato è arrivata l’ufficialità: Christianè un nuovo giocatore del. Già il prossimo fine settimana potràre ain. La durata del contratto tra la società inglese e il talento danese è di sei mesi. Il tempo che servirà all’ex Inter per guadagnarsi un posto nella Danimarca per il mondiale in Qatar.in campo a distanza di poco più di sei mesi dall’arresto cardiaco subito durante la partita contro la Finlandia di Euro 2020. Sottoposto all’impianto di un defibrillatore sotto cutaneo, nei giorni scorsiha superato tutti gli accertamenti medici ottenendo dalle autorità mediche inglesi l’idoneità per proseguire, a 29 anni, la sua attività ...

Advertising

CB_Ignoranza : UFFICIALE: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford. Sarà bello rivederti ancora in campo. Buona fortu… - DiMarzio : #Calciomercato #PremierLeague | Il @BrentfordFC annuncia l'arrivo ufficiale di @ChrisEriksen8 - CattaDario : RT @CB_Ignoranza: UFFICIALE: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford. Sarà bello rivederti ancora in campo. Buona fortuna Chr… - Pall_Gonfiato : #Eriksen ha firmato un contratto con il #Brentford - CarterToujours : RT @DiMarzio: #Calciomercato #PremierLeague | Il @BrentfordFC annuncia l'arrivo ufficiale di @ChrisEriksen8 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Eriksen

ha infatti giocato per l'Under 17 della Danimarca quando Thomas era l'allenatore. Ha progredito rapidamente in ambito internazionale facendo il suo debutto completo per la Danimarca all'età ...Dopo sette mesi dall'arresto cardiaco durante gli Europei, tornerà in campo con il defibrillatore. L'annuncio del club inglese foto Hermann Ora è: Christiantorna a giocare, in Premier. Dopo aver rescisso il contratto con l'Inter, ha firmato con il Brentford. Dopo sette mesi dall'arresto cardiaco durante gli Europei, nel match ...Mancava solo l'ufficialità, è arrivata all'alba dell'ultimo giorno di mercato: Christian Eriksen ha firmato per il Brentford, club londinese, e ...La nuova vita calcistica di Eriksen riparte dal Brentford: il ritorno in Premier League dopo il terribile malore agli Europei ...