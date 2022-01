UFFICIALE – Eriksen è un nuovo giocatore del Brentford (Di lunedì 31 gennaio 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, il Brentford, club di Premier League, ha annunciato l’acquisto del centrocampista Christian Eriksen. L’accordo con il danese ha validità di sei mesi, nei quali Eriksen spera di potersi guadagnare fiducia sia del club che della nazionale danese in vista dei mondiali in Qatar. Eriksen torna in campo: giocherà con i Brentford A distanza di poco più di sei mesi dal grave episodio cardiaco avvenuto a Giugno durante gli Europei con la sua Danimarca, Christian Eriksen torna a giocare e lo farà in Premier League con il Brentford. Dopo l’arresto cardiaco che, quest’estate ha tenuto col fiato sospeso milioni di tifosi, il danese corona il suo sogno, e quello di tutto il mondo del calcio, di vederlo ancora in campo per mostrare il suo enorme ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Attraverso i propri canali ufficiali, il, club di Premier League, ha annunciato l’acquisto del centrocampista Christian. L’accordo con il danese ha validità di sei mesi, nei qualispera di potersi guadagnare fiducia sia del club che della nazionale danese in vista dei mondiali in Qatar.torna in campo: giocherà con iA distanza di poco più di sei mesi dal grave episodio cardiaco avvenuto a Giugno durante gli Europei con la sua Danimarca, Christiantorna a giocare e lo farà in Premier League con il. Dopo l’arresto cardiaco che, quest’estate ha tenuto col fiato sospeso milioni di tifosi, il danese corona il suo sogno, e quello di tutto il mondo del calcio, di vederlo ancora in campo per mostrare il suo enorme ...

