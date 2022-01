UFFICIALE Eriksen è un nuovo calciatore del Brentford | l’annuncio del club inglese

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Christiantrova squadra e vola in Inghilterra. Ilha ufficializzato il suo ingaggio Attraverso i propri canali ufficiali, ilha annunciato l’ingaggio di Christianche nelle scorse settimane aveva rescisso il suo contratto con l’Inter a causa dei noti problemi al cuore. IL COMUNICATO – «IlFC può confermare l’ingaggio del centrocampista della nazionale danese Christian, soggetto a nulla osta internazionale. Il 29enne ha firmato il contratto dopo aver completato una valutazione medica. Ha firmato fino al termine della stagione 2021/22». ? Welcome to, @Chris8 ?#FC ? #Joins pic.twitter.com/O8h5WbdUZ2— ...