Udinese, occhi su Esposito della Spal: è lui l’obiettivo per il centrocampo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato Udinese: per rinforzare il centrocampo, i bianconeri starebbero pensando a Salvatore Esposito della Spal In questa finestra di calciomercato invernale, l’Udinese ha lavoro molto principalmente in difesa chiudendo dei colpi che faranno comodo a mister Cioffi: su tutti Pablo Marì. In queste ultime ore di trattative, però, i bianconeri vorrebbero rinforzare anche il centrocampo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club friulano avrebbe messo gli occhi su Salvatore Esposito; gioiello classe 2000 della Spal che tanto bene sta facendo in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Calciomercato: per rinforzare il, i bianconeri starebbero pensando a SalvatoreIn questa finestra di calciomercato invernale, l’ha lavoro molto principalmente in difesa chiudendo dei colpi che faranno comodo a mister Cioffi: su tutti Pablo Marì. In queste ultime ore di trattative, però, i bianconeri vorrebbero rinforzare anche il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club friulano avrebbe messo glisu Salvatore; gioiello classe 2000che tanto bene sta facendo in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

UdineseTV : Udinese, prove di difesa in vista del Torino sotto gli occhi di Pozzo - - DIRETTADCM : L’#Udinese ha messo gli occhi su Festy #Ebosele, terzino destro irlandese classe 2002 del #DerbyCounty ?? [… - onofri_tommaso : RT @MarcoVerduz: Senza Maldini e Pioli eravamo come l’Udinese Aprite gli occhi talebani schifosi - Ci34941602 : @rainbowviola @LoreVanna Se apriste gli occhi notereste che la Fiorentina, come l'udinese come l'Atalanta (fino a p… - tremenotre : RT @MarcoVerduz: Senza Maldini e Pioli eravamo come l’Udinese Aprite gli occhi talebani schifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese occhi Udinese, occhi su Esposito della Spal: è lui l'obiettivo per il centrocampo ... per rinforzare il centrocampo, i bianconeri starebbero pensando a Salvatore Esposito della Spal In questa finestra di calciomercato invernale, l'Udinese ha lavoro molto principalmente in difesa ...

Udinese: occhi su un centrocampista della Spal scuola Inter Commenta per primo Nome nuovo per il mercato dell'Udinese, che ha messo gli occhi sul centrocampista Salvatore Esposito (classe 2000 scuola Inter) della Spal. Che a sua volta punta Pinato (in prestito al Pordenone ma di proprietà del Sassuolo), ...

Udinese: occhi su un centrocampista della Spal scuola Inter Calciomercato.com Udinese, occhi su Esposito della Spal: è lui l’obiettivo per il centrocampo ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Udinese: per rinforzare il centrocampo, i bianconeri starebbero pensando a Salvatore Esposito della Spal In questa finestra di calciomerca ...

Nuova formula per la ritmica Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, l'Associazione Sportiva Udinese ripropone il suo storico torneo di ginnastica ritmica. Un appuntamento che in quest'edizione cambia un po' nella fo ...

... per rinforzare il centrocampo, i bianconeri starebbero pensando a Salvatore Esposito della Spal In questa finestra di calciomercato invernale, l'ha lavoro molto principalmente in difesa ...Commenta per primo Nome nuovo per il mercato dell', che ha messo glisul centrocampista Salvatore Esposito (classe 2000 scuola Inter) della Spal. Che a sua volta punta Pinato (in prestito al Pordenone ma di proprietà del Sassuolo), ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Calciomercato Udinese: per rinforzare il centrocampo, i bianconeri starebbero pensando a Salvatore Esposito della Spal In questa finestra di calciomerca ...Dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, l'Associazione Sportiva Udinese ripropone il suo storico torneo di ginnastica ritmica. Un appuntamento che in quest'edizione cambia un po' nella fo ...