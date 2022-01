Ucraina, la Russia critica gli Stati Uniti: 'Vogliono scatenare l'isteria parlando di una nostra aggressione' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ucraina, scontro tra Russia e Stati Uniti all'Onu. Questo un classico esempio di diplomazia del megafono a favore del pubblico e non pensiamo che aiuterà ad unire questo Consiglio'. L'ambasciatore ... Leggi su globalist (Di lunedì 31 gennaio 2022), scontro traall'Onu. Questo un classico esempio di diplomazia del megafono a favore del pubblico e non pensiamo che aiuterà ad unire questo Consiglio'. L'ambasciatore ...

Agenzia_Ansa : 'La Russia deve ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell'Ucraina e nei territori temporane… - DantiNicola : Questa sera alle 21 torna Renew Europa con una puntata sulla situazione tra Ucraina e Russia Grazie a @guetta_en, c… - PaoloGentiloni : Fermare l’escalation avviata dalla Russia in #Ucraina. Diplomazia per la sicurezza in Europa. Le sfere d’influenza… - Liberoarbitrio : RT @francofontana43: @Internazionale la Nato: “Se la Russia invade l’Ucraina non interveniamo: non è un Paese alleato” @ilmanifesto https:/… - zav_news : ???????? L'inviato russo all'Onu fa sapere che la #Russia 'esclude ogni possibilità di aggressione contro l'#Ucraina' -