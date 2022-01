Ucraina, la crisi con la Russia colpisce anche la Chiesa ortodossa. Kiev rivendica lo scisma e cambia la data del Natale. Mosca: ‘Atto politico’ (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un incendio doloso che ha completamente distrutto una Chiesa di Zaporizhia, città nel centro del Paese. L’auto di un parroco bruciata nel piccolo villaggio di Ovadne, sul confine polacco. E ancora la rivolta dei fedeli nella comunità di “San Sergio”, nel distretto di Volodymyr-Volynskyi, sopra Leopoli, che hanno abbandonato al proprio destino il loro “rettore” ecclesiastico dopo che quest’ultimo, sui social della Chiesa, si era congratulato ufficialmente con Vladimir Putin per il suo compleanno. La guerra, finora psicologica, fra Russia e Ucraina si gioca anche sul tavolo religioso e i numerosi episodi di violenze, ricatti e tensioni susseguitisi negli ultimi anni confermano come lo scontro, ormai, coinvolga ogni sfera sociale. Mosca e Kiev si fronteggiano dal punto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Un incendio doloso che ha completamente distrutto unadi Zaporizhia, città nel centro del Paese. L’auto di un parroco bruciata nel piccolo villaggio di Ovadne, sul confine polacco. E ancora la rivolta dei fedeli nella comunità di “San Sergio”, nel distretto di Volodymyr-Volynskyi, sopra Leopoli, che hanno abbandonato al proprio destino il loro “rettore” ecclesiastico dopo che quest’ultimo, sui social della, si era congratulato ufficialmente con Vladimir Putin per il suo compleanno. La guerra, finora psicologica, frasi giocasul tavolo religioso e i numerosi episodi di violenze, ricatti e tensioni susseguitisi negli ultimi anni confermano come lo scontro, ormai, coinvolga ogni sfera sociale.si fronteggiano dal punto di ...

