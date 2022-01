Ucraina, Kiev dice di aver “sventato sommossa nella capitale per destabilizzare il governo”. Mosca: “Sanzioni Uk? Ci saranno ritorsioni” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Oggi è il giorno in cui si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre domani si terrà l’atteso colloquio tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Ma è di oggi la notizia che le forze di sicurezza ucraine hanno arrestato un gruppo di persone che, secondo Kiev, preparavano una sommossa nella capitale. A diffondere la notizia è il ministro dell’Interno, Denys Monastyrsky, precisando che le autorità stanno lavorando per individuare “i mandanti e i beneficiari”, in particolare per stabilire se vi sia un legame con i servizi russi. Secondo il ministro erano state preparate manifestazioni di piazza a Kiev durante le quali sarebbero dovuti scoppiare disordini “per destabilizzare la situazione”. Iniziative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Oggi è il giorno in cui si riunisce il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, mentre domani si terrà l’atteso colloquio tra il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov. Ma è di oggi la notizia che le forze di sicurezza ucraine hanno arrestato un gruppo di persone che, secondo, preparavano una. A diffondere la notizia è il ministro dell’Interno, Denys Monastyrsky, precisando che le autorità stanno lavorando per individuare “i mandanti e i beneficiari”, in particolare per stabilire se vi sia un legame con i servizi russi. Secondo il ministro erano state preparate manifestazioni di piazza adurante le quali sarebbero dovuti scoppiare disordini “perla situazione”. Iniziative ...

