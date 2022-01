Ucraina, Gb verso legge per congelamento beni società russe vicine a Putin (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Gran Bretagna prepara una legge per il congelamento dei beni di società e cittadini russi 'di importanza strategica' nel sistema di potere moscovita, da attivare in caso di invasione russa dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Gran Bretagna prepara unaper ildeidie cittadini russi 'di importanza strategica' nel sistema di potere moscovita, da attivare in caso di invasione russa dell'...

Advertising

LiaQuartapelle : La politica estera ita verso la Russia non può essere guidata solo da interessi commerciali, in particolare modo or… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Gb verso legge per congelamento beni società russe vicine a Putin #russe #granbretagna #cremlino #putin #rus… - jitterilary : RT @MarcoRizzoPC: Gli USA hanno fornito 90 tonnellate di armamenti all’Ucraina. Non armi difensive ma bombe ad alta penetrazione per bunker… - MrsIngr : Poi, con calma eh, alziamo il naso da dove inizia la via Appia, giriamoci di 180 gradi e guardiamo a Sud, verso la… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Gb verso legge per congelamento beni società russe vicine a Putin #russe #granbretagna #cremlino #putin #rus… -