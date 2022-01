Tutti i familiari di coloro che lavorano al vaccino ne sono esenti? No! (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci segnalano un video dove tra gli ospiti troviamo lo scomparso Domenico Biscardi, presentato impropriamente come «dottore». Nel breve filmato viene mostrato un documento da cui si evincerebbe che i famigliari di chi ha partecipato alla sperimentazione dei vaccini contro il nuovo Coronavirus ne sarebbero esenti. Non è la prima volta che la lettura ingenua dei documenti scientifici ha portato Biscardi a commettere grossi strafalcioni, pericolosi per gli altri e purtroppo anche per se stesso. Questo caso non fa eccezione. Per chi ha fretta: I criteri di esclusione dei trial clinici non riguardano necessariamente l’esenzione dal farmaco sperimentato qualora venisse approvata la somministrazione. Analisi Ecco uno dei post che condividono il video via Facebook: Tutti I familiari DI coloro CHE ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ci segnalano un video dove tra gli ospiti troviamo lo scomparso Domenico Biscardi, presentato impropriamente come «dottore». Nel breve filmato viene mostrato un documento da cui si evincerebbe che i famigliari di chi ha partecipato alla sperimentazione dei vaccini contro il nuovo Coronavirus ne sarebbero. Non è la prima volta che la lettura ingenua dei documenti scientifici ha portato Biscardi a commettere grossi strafalcioni, pericolosi per gli altri e purtroppo anche per se stesso. Questo caso non fa eccezione. Per chi ha fretta: I criteri di esclusione dei trial clinici non riguardano necessariamente l’esenzione dal farmaco sperimentato qualora venisse approvata la somministrazione. Analisi Ecco uno dei post che condividono il video via Facebook:DICHE ...

