"Troppa paura". Mario Draghi al Quirinale? Carlo De Benedetti: ecco perché ha "fallito" (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Carlo De Benedetti il 3 novembre aveva predetto tutto": Lilli Gruber ha accolto così l'editore del quotidiano Domani a Otto e mezzo su La7. L'ingegnere, infatti, già ospite del talk qualche mese fa, aveva detto che, a suo parere, nulla sarebbe cambiato: Mario Draghi sarebbe rimasto a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella si sarebbe detto disponibile a un mandato bis al Quirinale, come poi è successo. Di fronte a questa evidenza, De Benedetti ha spiegato che non aveva nessuna fonte particolare a supporto, solo intuito. "Sono contento, quello che è successo è successo nell'interesse del Paese - ha continuato poi De Benedetti -. Mi unisco a quelli che ringraziano Mattarella per lo sforzo e l'impegno preso". Quando la conduttrice gli ha chiesto se pensa che il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) "Deil 3 novembre aveva predetto tutto": Lilli Gruber ha accolto così l'editore del quotidiano Domani a Otto e mezzo su La7. L'ingegnere, infatti, già ospite del talk qualche mese fa, aveva detto che, a suo parere, nulla sarebbe cambiato:sarebbe rimasto a Palazzo Chigi e Sergio Mattarella si sarebbe detto disponibile a un mandato bis al, come poi è successo. Di fronte a questa evidenza, Deha spiegato che non aveva nessuna fonte particolare a supporto, solo intuito. "Sono contento, quello che è successo è successo nell'interesse del Paese - ha continuato poi De-. Mi unisco a quelli che ringraziano Mattarella per lo sforzo e l'impegno preso". Quando la conduttrice gli ha chiesto se pensa che il ...

