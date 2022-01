Trasporti | Ita approva nuovo piano e valuta advisor per alleanza

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Consiglio di Amministrazione di ITA Airways hato ilindustriale e ha "discusso il conferimento dell`incarico dilegale efinanziario per l`operazione relativa alla futurastrategica, il tutto in coerenza con le politiche di acquistote dalla Società".Lo annuncia la compagnia aerea in un comunicato aggiungendo che dettagli su quest'ultimo tema "verranno forniti quando la procedura formale di assegnazione sarà finalizzata". E` stato spostato al prossimo CDA, prosegue la nota, il tema relativo alla politica di remunerazione aziendale.