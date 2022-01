Trasparenza alimenti | in Francia scatta l’obbligo di indicare l’origine della carne in ristoranti e mense

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trasparenza alimenti

Consumatore.com

... refrigerata o congelata, per garantire maggiori informazioni sugliconsumati anche fuori ... "Si tratta di una misura diimportante per consumatori e per imprese italiane che va ..."Si tratta di una misura diimportante per consumatori e per imprese italiane, che va adottata al più presto per garantire maggiori informazioni sugliconsumati anche fuori casa "...Il presidente padovano, Bressan: «Estendiamo l’obbligo anche a mense, ospedali, aziende». A Padova il settore vale quasi 260 milioni di euro e coinvolge quattromila allevamenti ...Il consumatore consapevole e la sostenibilità ambientale guidano le tendenze alimentari del 2022: Innova Market Insights ...