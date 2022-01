Traffico di droga, estorsioni, armi: numerosi arresti nel brindisino Operazione antimafia dei carabinieri (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri : È in corso in Mesagne (BR), Brindisi, Ostuni (BR) e San Pietro Vernotico (BR) l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare – a carico di numerose persone – da parte dei carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni (BR), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Lecce, per associazione per delinquere finalizzata al Traffico di sostanze stupefacenti, estorsione ed armi. L'articolo Traffico di droga, estorsioni, armi: numerosi arresti nel brindisino <small ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Dettagli in una conferenza stampa a metà mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai: È in corso in Mesagne (BR), Brindisi, Ostuni (BR) e San Pietro Vernotico (BR) l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare – a carico di numerose persone – da parte deidella Compagnia di San Vito dei Normanni (BR), emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettualedi Lecce, per associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacenti, estorsione ed. L'articolodinel

