Tra i cantanti di Sanremo 2022 forse dei non vaccinati, Amadeus parla del piano B (Di lunedì 31 gennaio 2022) Esiste il “piano B” per i cantanti di Sanremo 2022 ma non per Amadeus ed è questa la prima notizia ma dalla conferenza stampa arriva anche quella che riguarda i cantanti non vaccinati. Non esiste alcun obbligo per gli artisti, l’essere o meno vaccinati, come ha chiarito Stefano Coletta, non può essere collegato alla presenza al festival. Non è un impedimento la mancanza della vaccinazione, magari non è un esempio da seguire ma questo è un commento che non può saltare fuori in una conferenza stampa dedicata allo spettacolo più atteso, al mondo della musica che riparte. Il Teatro Ariston accoglierà da domani sera il festival di Sanremo 2022 con la capienza massima, come avviene in tutti i teatri. Torniamo però ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 31 gennaio 2022) Esiste il “B” per idima non pered è questa la prima notizia ma dalla conferenza stampa arriva anche quella che riguarda inon. Non esiste alcun obbligo per gli artisti, l’essere o meno, come ha chiarito Stefano Coletta, non può essere collegato alla presenza al festival. Non è un impedimento la mancanza della vaccinazione, magari non è un esempio da seguire ma questo è un commento che non può saltare fuori in una conferenza stampa dedicata allo spettacolo più atteso, al mondo della musica che riparte. Il Teatro Ariston accoglierà da domani sera il festival dicon la capienza massima, come avviene in tutti i teatri. Torniamo però ...

