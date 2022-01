Toscana, il covid nelle città: come circola il virus (Di lunedì 31 gennaio 2022) Firenze, 31 gennaio 2022 - come dopo ogni festivo, i numeri dei nuovi contagiati covid nelle ultime 24 ore forniti dalla Regione Toscana scendono sensibilmente . Regole covid: cosa cambia dal 1 ... Leggi su lanazione (Di lunedì 31 gennaio 2022) Firenze, 31 gennaio 2022 -dopo ogni festivo, i numeri dei nuovi contagiatiultime 24 ore forniti dalla Regionescendono sensibilmente . Regole: cosa cambia dal 1 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Firenze un ragazzo di 23 anni è morto da solo in ospedale, dopo che era stato impedito alla madre di entrare per… - corrierefirenze : #COVID19 32 mila i tamponi processati, rimane alto il tasso di positivi sulla prima diagnosi (62.7%) - venti4ore : Coronavirus, 4.109 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 436 casi. I dati Comune per Comune – Livornopress – n… - LivornoPress : Covid, 4.109 positivi in Toscana, a Livorno e provincia 436 casi. I dati Comune per Comune - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 4.109 contagi: bollettino 31 gennaio - -