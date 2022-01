Torna il Bonus Mobilità: ecco come accaparrarsi i €750 per bici, monopattini e altro (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche per il 2022 potremo usufruire del Bonus Mobilità, una misura introdotta dal governo per favorire l’acquisto di mezzi di trasporto green, a cominciare dalle biciclette e dai monopattini. Bonus Mobilità, 31/1/2022 – Computermagazine.itIl Bonus era stato introdotto già in precedenza dal governo, precisamente nel 2020, e visto il suo successo, l’esecutivo con a capo Mario Draghi ha deciso di riproporlo anche per l’anno da poco iniziato. Il Bonus si applica a chi ha recentemente acquistato dei mezzi di trasporto ecologici e permette di ottenere un credito d’imposta fino ad un massimo di 750 euro. Inoltre, tale misura può essere sfruttata anche da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento ad un trasporto pubblico o abbia usufruito di servizi di ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Anche per il 2022 potremo usufruire del, una misura introdotta dal governo per favorire l’acquisto di mezzi di trasporto green, a cominciare dalleclette e dai, 31/1/2022 – Computermagazine.itIlera stato introdotto già in precedenza dal governo, precisamente nel 2020, e visto il suo successo, l’esecutivo con a capo Mario Draghi ha deciso di riproporlo anche per l’anno da poco iniziato. Ilsi applica a chi ha recentemente acquistato dei mezzi di trasporto ecologici e permette di ottenere un credito d’imposta fino ad un massimo di 750 euro. Inoltre, tale misura può essere sfruttata anche da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento ad un trasporto pubblico o abbia usufruito di servizi di ...

