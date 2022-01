Torna il basket e la Miwa Energia riassapora il successo | dominata Agropoli

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Le pause, si sa, possono portare sempre delle sorprese. Allenamenti con meno motivazioni e cambi di passo hanno raccontato più volte di match con risultati a sorpresa. Non è il caso dellache ieri, invece, ha vinto una grande gara sul campo della Newcon il punteggio di 67-91. Una gara impeccabile nonostante l’assenza di Naddeo che ha costretto Coach Parrillo ad utilizzare il solo Manisi, alternandolo all’occasione con la guardia Smorra, recuperato in extremis. Solita super prestazione di Alunderis sotto canestro e di Ordine, fenomenale non solo allo score ma anche nei rimbalzi, sia su un fronte che sull’altro. Sorprendete, infine, la gara di Rianna che rientrato dal covid ha dimostrato una condizione impeccabile e ha ...

