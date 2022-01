Tomaso Trussardi | “Eros Ramazzotti? Stia al suo posto Già in passato ha mancato di rispetto alla famiglia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022)è uomo che conosce le ‘regole’. Ecco allora che per evitare un fioccare di gossip (ce ne saranno, ma almeno correlati con le sue dichiarazioni) ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera dopo l’annunciata separazione con Michelle Hunziker: “La fine di un relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta – potrà sembrare strano – per tutelare lae soprattutto le nostre figlie Sole e Celeste, che meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo”, le parole dell’imprenditore.di amare ancora, in forma di versa “la donna che ha conosciuto quando aveva 28 anni” e con la quale è cresciuto “umanamente e professionalmente”. Nel futuro, spiega, ci sarà “totale apertura: le ...