Thailandia, 50mila litri di petrolio nell'oceano: la marea nera arriva sulle spiagge, "grave minaccia alla barriera corallina" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Le autorità thailandesi stanno intraprendendo un'operazione per ripulire il petrolio fuoriuscito da un oleodotto sottomarino, che sta destando non poca preoccupazione per l'impatto ambientale sulle barriere coralline e sulle spiagge turistiche nella provincia di Rayong. Lo scrive il Guardian precisando che la perdita, da un oleodotto di proprietà della Star Petroleum Refining (Spr), è iniziata martedì 25 gennaio. L'area è stata transennata il giorno dopo che si erano riversati circa 50mila litri di petrolio nell'oceano a circa 20 chilometri dalla zona orientale industrializzata del Paese. Intanto però la spiaggia di Mae Ramhueng nella provincia di Rayong è stata dichiarata zona disastrata. Circa 150 lavoratori della Star ...

