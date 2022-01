Terzo Festival di Sanremo per Sabrina Ferilli: a lei il gran finale della 72esima edizione [VIDEO] (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’attrice, dalla carriera costellata di successi, calcherà il palco del Teatro Ariston per la terza volta. Sabrina Ferilli ha condotto Sanremo nel 1996 al fianco di Pippo Baudo e Valeria Mazza per poi tornare come ospite speciale nell’edizione 2002 al fianco di Gianni Morandi, allora conduttore della Manifestazione canora. Ed ora sarà tra le cinque … L'articolo Terzo Festival di Sanremo per Sabrina Ferilli: a lei il gran finale della 72esima edizione VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 31 gennaio 2022) L’attrice, dalla carriera costellata di successi, calcherà il palco del Teatro Ariston per la terza volta.ha condottonel 1996 al fianco di Pippo Baudo e Valeria Mazza per poi tornare come ospite speciale nell’2002 al fianco di Gianni Morandi, allora conduttoreManifestazione canora. Ed ora sarà tra le cinque … L'articolodiper: a lei ilproviene da Velvet Gossip.

Advertising

docteur_moi : RT @Corriere: Due amici si incontrano a Sanremo: Fiorello e Mike Bongiorno. Confermata la presenza del comico all'edizione 2022 del Festiva… - fuckyoutiddy : RT @theferroniz: scânü a commentare il festival dalla borty mentre il terzo classificato della sua edizione sta contrattando con Amedeo ???? - Corriere : Due amici si incontrano a Sanremo: Fiorello e Mike Bongiorno. Confermata la presenza del comico all'edizione 2022 d… - SouzaEluam : RT @avinci_95: Domani al via il #Festival di #Sanremo 2022, il terzo di fila condotto da #Amadeus. Dagli ospiti ai cantanti in gara: che ed… - Corriere : RT @avinci_95: Domani al via il #Festival di #Sanremo 2022, il terzo di fila condotto da #Amadeus. Dagli ospiti ai cantanti in gara: che ed… -