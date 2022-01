Tennis | Pietrangeli | ' trionfo Nadal? Solo Hitchcock poteva pensare un finale così'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Sembrava un film, unper gli Australian Open forseavrebbe potuto pensarlo". E' il commento al successo in rimonta di Rafa, dopo esser stato sotto di due contro Medvedev, di Nicolaall'Adnkronos. "Mi sono visto tutta la partita, 5 ore e 24 minuti e non mi sono mai mosso. Diciamo che chi ha perso non ha meritato di perdere e quello che ha vinto ha meritato di vincere. Per la bellezza del film era giusto che vincesse-prosegue, vincitore di due titoli al Roland Garros-. E' stato un successo che rimarrà nella storia non delma dello sport e che va anche oltre lo sport per il messaggio che ha trasmesso".