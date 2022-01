Tennis: Matteo Berrettini ospite nella prima serata del Festival di Sanremo 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La certezza è arrivata nel pomeriggio italiano dell’attesa di una delle edizioni più anticipate da decenni: sarà Matteo Berrettini l’ospite sportivo del Festival di Sanremo 2022. La rassegna del Teatro Ariston continua dunque a comporre il proprio mosaico che si muove intorno ai 25 artisti in gara, i quali, per nomi, riflettono un’ormai restaurata importanza del palco ligure anche sul lato discografico italiano. Proprio nella conferenza stampa di presentazione del Festival, Amadeus era stato interpellato sulla questione sportivi: in quel momento non c’era ancora stata alcuna ufficialità, ma si era compreso come nelle segrete della Rai il lavoro in merito fosse in corso. Ora l’annuncio del secondo Tennista protagonista a ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) La certezza è arrivata nel pomeriggio italiano dell’attesa di una delle edizioni più anticipate da decenni: saràl’sportivo deldi. La rassegna del Teatro Ariston continua dunque a comporre il proprio mosaico che si muove intorno ai 25 artisti in gara, i quali, per nomi, riflettono un’ormai restaurata importanza del palco ligure anche sul lato discografico italiano. Proprioconferenza stampa di presentazione del, Amadeus era stato interpellato sulla questione sportivi: in quel momento non c’era ancora stata alcuna ufficialità, ma si era compreso come nelle segrete della Rai il lavoro in merito fosse in corso. Ora l’annuncio del secondota protagonista a ...

