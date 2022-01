Tennis | l’impresa di Nadal celebrata dai “rivali” Federer e Djokovic

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ilta è il primo della storia a raggiungere i 21 titoli Slam Rafaelha scritto una pagina di sport e di storia. Non è esagerato affermarlo dato che a 35 anni il maiorchino di Manacor ha portato a casa il 21esimo titolo Slam della sua carriera. Lo spagnolo ha trionfato ieri, 30 gennaio, in una storica finale giocata contro il russo Medvedev e vinta in rimonta in 5 set. Nessuno, prima di lui, aveva raggiunto un traguardo del genere. Sia Rogerche Novaksono infatti fermi a 20 titoli Slam. Un risultato impreziosito dal mondo in cui è arrivato., per problemi fisici con conseguente operazione non giocava dal Roland Garros del 2021. A dicembre, dopo aver partecipato a un primo torneo di esibizione ha anche contratto il Covid ed è visibilmente dimagrito. Ha pensato di ...