Tennis: Barazzutti, 'Nadal monumentale, finale che resterà nella storia' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Rafa Nadal è stato monumentale per la capacità di trasmettere i valori sani e veri dello sport: compattezza, voglia di lottare e non arrendersi mai. Lo spagnolo ha vinto una finale che rimarrà nella storia". Sono le parole di elogio per il Tennista maiorchino di Corrado Barazzutti, ex capitano azzurro di Coppa Davis, che all'Adnkronos ha commentato il 21esimo titolo Slam conquistato a 35 anni da Nadal nella finalissima degli Australian Open contro il russo Medvedev. "E' stato incredibile come è riuscito a recuperare sotto di 2 set con un avversario che sembrava avesse in mano la partita e che non sembrava lasciasse alcuna chance. A quella età e contro uno come Medvedev che è forse il migliore al mondo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Rafaè statoper la capacità di trasmettere i valori sani e veri dello sport: compattezza, voglia di lottare e non arrendersi mai. Lo spagnolo ha vinto unache rimarrà". Sono le parole di elogio per ilta maiorchino di Corrado, ex capitano azzurro di Coppa Davis, che all'Adnkronos ha commentato il 21esimo titolo Slam conquistato a 35 anni dafinalissima degli Australian Open contro il russo Medvedev. "E' stato incredibile come è riuscito a recuperare sotto di 2 set con un avversario che sembrava avesse in mano la partita e che non sembrava lasciasse alcuna chance. A quella età e contro uno come Medvedev che è forse il migliore al mondo in ...

