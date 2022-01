Tennis: Barazzutti, 'Djokovic faccia pace con sé stesso altrimenti rischia di saltare anche Parigi' (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Djokovic con i suoi comportamenti ha fatto di tutto per mettere i suoi rivali nelle condizioni di vincere uno Slam, questo ovviamente senza nulla togliere a Nadal. Se Nole non trova una soluzione sul tema vaccino forse rischia pure di saltare Parigi. E' un problema di Djokovic, deve fare pace con sé stesso e la sua coscienza". Così l'ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, dopo la vittoria degli Australian Open di Rafael Nadal che ha staccato Djokovic e Federer arrivando a 21 titoli Slam vinti in carriera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "con i suoi comportamenti ha fatto di tutto per mettere i suoi rivali nelle condizioni di vincere uno Slam, questo ovviamente senza nulla togliere a Nadal. Se Nole non trova una soluzione sul tema vaccino forsepure di. E' un problema di, deve farecon sée la sua coscienza". Così l'ex capitano azzurro di Coppa Davis, Corrado, dopo la vittoria degli Australian Open di Rafael Nadal che ha staccatoe Federer arrivando a 21 titoli Slam vinti in carriera.

