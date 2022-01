Televoto GF VIP, il primo finalista tra Delia, Soleil e Giucas: sondaggi e percentuali di lunedì 31 gennaio 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torna, dopo pochissimi giorni dall’ultima messa in onda, l’appuntamento fisso del lunedì di Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Quella di stasera è una puntata ancora più speciale perché sì ci saranno tanti colpi di scena e si parlerà di tutto, dai nuovi arrivati agli equilibri che vacillano nella casa più spiata d’Italia, ma anche perché si decreterà il primo finalista di questa lunga edizione. Chi avrà questa fortuna? Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 31 gennaio 2022: ospiti, primo finalista, nomination, eliminati e ultime news Chi sarà il primo finalista tra Delia, Soleil e Giucas? Il Televoto e ultimi aggiornamenti Il pubblico questa sera non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Torna, dopo pochissimi giorni dall’ultima messa in onda, l’appuntamento fisso deldi Canale 5 con il Grande Fratello Vip. Quella di stasera è una puntata ancora più speciale perché sì ci saranno tanti colpi di scena e si parlerà di tutto, dai nuovi arrivati agli equilibri che vacillano nella casa più spiata d’Italia, ma anche perché si decreterà ildi questa lunga edizione. Chi avrà questa fortuna? Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata 31: ospiti,, nomination, eliminati e ultime news Chi sarà iltra? Ile ultimi aggiornamenti Il pubblico questa sera non ...

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli il tuo Vip preferito tra Delia, Giucas e Soleil. #GFVIP - CorriereCitta : Televoto GF VIP, il primo finalista tra Delia, Soleil e Giucas: sondaggi e percentuali di lunedì 31 gennaio 2022… - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - PUBBLICO SOVRANO DATTI DA FARE È INCREDIBILE I SONDAGGI DICONO CHE AL TELEVOTO LA LOTTA SA… - SistersStars : RT @SistersStars: Cosa non è chiaro che domani, il vip preferito non andrà DIRETTAMENTE alla finale ma sarà un CANDIDATO alla finale? Signi… - Emyli009 : RT @SistersStars: Cosa non è chiaro che domani, il vip preferito non andrà DIRETTAMENTE alla finale ma sarà un CANDIDATO alla finale? Signi… -