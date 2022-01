Svolta alla Maturità 2022 e alle medie, tornano gli scritti dopo lo stop per la pandemia: ci sarà l’esame di italiano e la seconda prova (Di lunedì 31 gennaio 2022) La Maturità comincia il 22 giugno: quest’anno ci saranno di nuovo gli scritti (italiano e seconda prova), a differenza degli anni precedenti quando il ministero dell’Istruzione aveva optato per gli orali così da contenere la pandemia del Coronavirus. Per il 2022, invece, ci sarà la prova di italiano (ben sette tracce di tre diversi tipo) mentre il giorno dopo sarà la volta di una prova di disciplina di indirizzo, scelta dalle commissioni d’esame. Previsto un colloquio – che si potrà fare anche online – su materiale scelto dai docenti con, tassativamente, Educazione civica e Alternanza scuola-lavoro. Ad anticipare l’ordinanza del ministro Bianchi è ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Lacomincia il 22 giugno: quest’anno ci saranno di nuovo gli), a differenza degli anni precedenti quando il ministero dell’Istruzione aveva optato per gli orali così da contenere ladel Coronavirus. Per il, invece, ciladi(ben sette tracce di tre diversi tipo) mentre il giornola volta di unadi disciplina di indirizzo, scelta dcommissioni d’esame. Previsto un colloquio – che si potrà fare anche online – su materiale scelto dai docenti con, tassativamente, Educazione civica e Alternanza scuola-lavoro. Ad anticipare l’ordinanza del ministro Bianchi è ...

