Super Green pass al lavoro: cosa cambia dall' 1 febbraio. Domande e risposte (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il mondo del lavoro da domani inizia a fare i conti con l'obbligo vaccinale e il Super Green pass . Dal 1 febbraio scatterà la multa di 100 euro per chi ha più di 50 anni e non si è messo in regola ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il mondo delda domani inizia a fare i conti con l'obbligo vaccinale e il. Dal 1scatterà la multa di 100 euro per chi ha più di 50 anni e non si è messo in regola ...

Advertising

AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - VittorioSgarbi : Green pass, Gren pass base, Super Green pass. Sapete che vi dico? Avete rotto er c…! (In diretta alle 10,45)… - seniorman282 : @Radio24_news @DAVIDPARENZO Multa ai non vaccinati e chi avrà fatto tre dosi avrà il super green pass illimitato? I… - Giancarlo1970 : RT @sived_975: Userò il mio super green pass per lavorare e per andare solo nei posti in cui non lo chiedono. Perche questa storia deve fin… - massimo_avv : RT @sived_975: Userò il mio super green pass per lavorare e per andare solo nei posti in cui non lo chiedono. Perche questa storia deve fin… -