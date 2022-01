Sul nuovo centrodestra Salvini prova a fare asse con Berlusconi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Appuntamento domani alle 15. Matteo Salvini ha convocato per domani il consiglio federale della Lega per annunciare il via libera alla "nuova fase" del centrodestra. Sono passate appena 48 ore dall'elezione di Sergio Mattarella, conclusione di una battaglia che ha segnato una sonora sconfitta per la coalizione, e il segretario leghista impugna la tastiera per scrivere una lettera al 'Giornale' in cui rilancia il progetto di federazione delle forze di centrodestra che sostengono il governo di Mario Draghi, già presentato senza grande successo la scorsa estate. "Solo un nuovo contenitore politico delle forze di centrodestra, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Il nostro modello può essere quello del Partito Repubblicano americano", annuncia. Nel ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Appuntamento domani alle 15. Matteoha convocato per domani il consiglio federale della Lega per annunciare il via libera alla "nuova fase" del. Sono passate appena 48 ore dall'elezione di Sergio Mattarella, conclusione di una battaglia che ha segnato una sonora sconfitta per la coalizione, e il segretario leghista impugna la tastiera per scrivere una lettera al 'Giornale' in cui rilancia il progetto di federazione delle forze diche sostengono il governo di Mario Draghi, già presentato senza grande successo la scorsa estate. "Solo uncontenitore politico delle forze di, a cominciare da quelle che appoggiano il governo Draghi, può agire in modo incisivo. Il nostro modello può essere quello del Partito Repubblicano americano", annuncia. Nel ...

