Suicida Miss America 2019 Cheslie Kryst: aveva 30 anni. L’addio su Instagram: «Possa questo giorno portarti riposo e pace» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Cheslie Kryst, Miss America nel 2019, è morta a 30 anni. La donna si è Suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti dell’edificio in cui abitava a New York, sulla 42ma strada, domenica mattina. Kryst, che viveva al nono piano dell’edificio da 60 piani, era da sola – secondo quanto riportato dai media Americani – quando si è lanciata nel vuoto. L’ultima volta che è stata vista era al 29mo piano. Era stata un’atleta molto promettente ai tempi in cui studiava all’università del Nord Dakota; si era laureata in legge ed era diventata un’avvocata impegnata in battaglie civili e sociali prima di intraprendere la carriera televisiva dove era stata conduttrice e corrispondente della popolare rete Extra Tv, che si occupa do intrattenimento ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 31 gennaio 2022)nel, è morta a 30. La donna si èta lanciandosi nel vuoto dai piani alti dell’edificio in cui abitava a New York, sulla 42ma strada, domenica mattina., che viveva al nono piano dell’edificio da 60 piani, era da sola – secondo quanto riportato dai mediani – quando si è lanciata nel vuoto. L’ultima volta che è stata vista era al 29mo piano. Era stata un’atleta molto promettente ai tempi in cui studiava all’università del Nord Dakota; si era laureata in legge ed era diventata un’avvocata impegnata in battaglie civili e sociali prima di intraprendere la carriera televisiva dove era stata conduttrice e corrispondente della popolare rete Extra Tv, che si occupa do intrattenimento ...

