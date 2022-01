“Succederà stasera a Miriana”. GF Vip, il pubblico già ‘trema’: l’annuncio di Signorini poco prima della diretta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca ormai pochissimo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E allora ecco alcune anticipazioni sull’appuntamento di questa sera, lunedì 31 gennaio, sul reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore sono stati tanti gli spunti che con ogni probabilità verranno approfonditi. A cominciare da quanto sta accadendo tra Jessica Selassié e Barù. prima qualche frecciatina, poi le punzecchiature di lei, infine la confessione di Gherardo Gaetani. “Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”. Poi è successo questo. Ma c’è anche la telenovela, infinita, tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. C’è una lettera scritta dall’influencer all’indirizzo dell’attore… E proprio poco fa ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca ormai pochissimo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E allora ecco alcune anticipazioni sull’appuntamento di questa sera, lunedì 31 gennaio, sul reality condotto da Alfonso. Nelle ultime ore sono stati tanti gli spunti che con ogni probabilità verranno approfonditi. A cominciare da quanto sta accadendo tra Jessica Selassié e Barù.qualche frecciatina, poi le punzecchiature di lei, infine la confessione di Gherardo Gaetani. “Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”. Poi è successo questo. Ma c’è anche la telenovela, infinita, tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. C’è una lettera scritta dall’influencer all’indirizzo dell’attore… E propriofa ...

PGaruffi : RT @Marco63658826: ??FATEE GIRARE??Avevano anticipato il copione, questo è quello che succederà stasera , anche Soleil fa parte del teatrino… - Marco63658826 : ??FATEE GIRARE??Avevano anticipato il copione, questo è quello che succederà stasera , anche Soleil fa parte del tea… - Jes912 : @JolexLover_ Si vabbeh. Ora sappiamo già tutti cosa succederà stasera e come finirà ????? - jeanpauldl1998 : Non succederà mai ma mi sarebbe piaciuto vedere Massara farsi un giretto allo Sheraton stasera - ully37834952 : si si ha avuto una buona scuola ma non di recitazione di 'intortamenti' beh sempre per chi ce casca ciao vedia… -