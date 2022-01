Stupro nel calcio inglese: arrestato Greenwood del Manchester United (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il calciatore del Manchester United Mason Greenwood è stato arrestato con l’accusa di Stupro e aggressione. L’ex fidanzata dell’attaccante ha pubblicato delle storie sul proprio profilo Instagram nelle quali si mostra col volto insanguinato e segni visibili di lividi sul corpo e sulle cosce. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il calciatore delMasonè statocon l’accusa die aggressione. L’ex fidanzata dell’attaccante ha pubblicato delle storie sul proprio profilo Instagram nelle quali si mostra col volto insanguinato e segni visibili di lividi sul corpo e sulle cosce. (Adnkronos) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

