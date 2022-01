Striscia la Notizia | ennesima aggressione ai danni di Brumotti | cos’è successo

Advertising

zazoomblog : Striscia La Notizia Vittorio Brumotti aggredito e minacciato a Licola: Attento la tua vita finisce! - #Striscia… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « LUCA ABETE E IL SUO CAMERAMAN AGGREDITI A POLLENA TROCCHIA (NAPOLI) »… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « BRUMOTTI AGGREDITO E MINACCIATO A LICOLA (NAPOLI) DOPO AVER DOCUMENTATO UN D… - Domenico1oo777 : @Kingofabio @manu_e_lulu Vediti IL FUORIONDA DI STRISCIA LA NOTIZIA E NON SCRIVERE CAZZATE...SOLEIL E SOPHIE DISSERO TUTTO ALL'EPOCA... - Anna06701424 : RT @CanYamanMedia: ??????| Striscia la notizia - E Greggio introduces briefly #SembraStranoAncheAMe autobiography by #CanYaman -

Ultime Notizie dalla rete : Striscia Notizia

Striscia la notizia

la: Luca Abete e il suo cameraman aggrediti a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli. Dopo attimi di tensione anche per un altro inviato del tg satirico e la sua troupe, in missione ...Correva l'anno 1990, il Festival di Sanremo era condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci: prima della serata finale,laannuncia i primi tre della classifica, i Pooh, Toto Cutugno e Amedeo Minghi con Mietta. Non solo: svela anche il vincitore tra i Giovani, Marco Masini. Scandalo? Macché, non ...POLLENA TROCCHIA -. Attimi di tensione per Luca Abete e la sua troupe a Pollena Trocchia. A riferirlo è lo stesso tg satirico. L’inviato di Striscia la notizia, dopo aver ricevuto molte segnalazioni, ...Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti aggredito e minacciato: «Attento alla tua vita... La tua vita finisce!». L’inviato del tg satirico, dopo aver ricevuto le ...