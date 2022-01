Storia di Silvia | che ha trovato giustizia per la morte della sorella per Aids | «Il suo ex non disse mai di essere sieropositivo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Unadi, ma anche di dolore senza fine.Gambadoro ha 54 anni, è messinese, fa l’avvocata e pochi giorni fa ha visto la condanna a 22 anni di Luigi De Domenico, ex compagnomorta diil 18 luglio 2017. Da lui, padre di suo figlio, contagiata. De Domenico, nascondendo la sua sieropositività, l’ha condannata ae all’impossibilità di ricevere cure adeguate: per Stefania, infatti, ci sono voluti quasi due anni per arrivare alla diagnosi corretta (e su questo c’è un capitolo ancora aperto, racconta oggi Repubblica: quello sulla colpa dei medici – due sanitari, un ematologo e un reumatologo – rinviati a giudizio per omicidio colposo perché non riconobbero la malattia). La condanna I 4 anni e mezzo di battaglia legale di ...