Stop alla violenza su medici e infermieri: in Italia vengono aggrediti 14 operatori sanitari al giorno (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scontri, richieste ingiustificate e intimidazioni. Sono 5mila le aggressioni all’anno subite dagli infermieri, 13/14 al giorno, secondo i calcoli dell’Inail. Nel 58% dei casi sono attacchi fisici e non verbali. Il 12 marzo sarà la giornata di prevenzione ed educazione contro la violenza su medici e infermieri Sono 5 mila le aggressioni all’anno subite dagli infermieri secondo i calcoli dell’Inail. La Giornata servirà a promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità. medici e infermieri, sembrano essere diventati i nemici contro cui sfogare la propria frustrazione. In un’escalation di episodi di violenza che, da Nord a Sud, proseguono senza sosta. Per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Scontri, richieste ingiustificate e intimidazioni. Sono 5mila le aggressioni all’anno subite dagli, 13/14 al, secondo i calcoli dell’Inail. Nel 58% dei casi sono attacchi fisici e non verbali. Il 12 marzo sarà la giornata di prevenzione ed educazione contro lasuSono 5 mila le aggressioni all’anno subite daglisecondo i calcoli dell’Inail. La Giornata servirà a promuovere una cultura che condanni ogni forma dinei confronti dei lavoratori della sanità., sembrano essere diventati i nemici contro cui sfogare la propria frustrazione. In un’escalation di episodi diche, da Nord a Sud, proseguono senza sosta. Per ...

Advertising

lasperanza54 : @Turi_000 @muto_di @Gian59342003 Lo stop agli aumenti di oltre il 50% da chi è arrivata la richiesta?Lo stop alle t… - BabboleoNews : Stop a mascherine e #GreenPass, questa la proposta di Matteo Bassetti per tornare alla normalità post covid. 'La ge… - francerau : Che gol incredibile. Stop, uno sguardo rapido alla porta e un tiro fortissimo, col pallone che non gira e sbatte su… - fiorellasimonaz : RT @Lara86124487: ?Le regioni chiedono meno restrizioni per il turismo?! Non ho capito ma noi italiani che manteniamo questo paese invece!?… - bhgai : Anche quando le racconto qualcosa in cui a volte mi basta solo un 'capisco, hai ragione', parte con un pippone e al… -