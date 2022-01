Stefano De Martino e Belen Rodriguez ritrovano la complicità | il video che li immortala mentre si scatenano

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Sembra proprio cheDestiano davvero cercando di riavvicinarsi negli ultimi tempi. Dopo aver fatto esultare i fan per le ultime indiscrezioni sul loro conto, in queste ore sono stati “pizzicati” insiemesi concedono qualche ora di svago insieme, complice il karaoke. I loro sorrisi complici lasciano pensare che il ritorno di fiamma sia davvero dietro l’angolo.De, ilsembra confermare i rumor sul riavvicinamento Nelle ultime settimane è scoppiata una vera e propria bomba gossip per i fan diDe; i due infatti sono stati ...