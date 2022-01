“Stava mettendo qualcosa nell’armadio”. Delia Duran beccata da Jessica, poi la scoperta di Manila Nazzaro (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è un mistero che aleggia nella casa del GF Vip. La protagonista del ‘caso’ è Delia Duran, new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini e moglie di Alex Belli, l’ex concorrente che nella casa si è avvicinato a Soleil Sorge. Ormai ogni puntata del GF Vip 6 è incentrata sul triangolo amoroso e dopo l’uscita dell’attore, squalificato per non aver mantenuto le distanze di sicurezza Durante uno dei tanti facci a faccia con la moglie, gli autori hanno dato il suo posto a Delia Duran, grande protagonista delle ultime puntate del reality show. L’ingresso di Delia Duran ha rotto gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e da settimane a farne le spese è stata l’amicizia nata tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) C’è un mistero che aleggia nella casa del GF Vip. La protagonista del ‘caso’ è, new entry del reality show condotto da Alfonso Signorini e moglie di Alex Belli, l’ex concorrente che nella casa si è avvicinato a Soleil Sorge. Ormai ogni puntata del GF Vip 6 è incentrata sul triangolo amoroso e dopo l’uscita dell’attore, squalificato per non aver mantenuto le distanze di sicurezzate uno dei tanti facci a faccia con la moglie, gli autori hanno dato il suo posto a, grande protagonista delle ultime puntate del reality show. L’ingresso diha rotto gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e da settimane a farne le spese è stata l’amicizia nata tra Soleil Sorge e, ...

Advertising

Anna_7_stellare : RT @azzurropuffo: Pensavano che Delia avesse un copione nell’armadio invece si stava mettendo i copricapezzoli, MI STO SENTENDO MALISSIMOOO… - MaryPayne9444 : RT @onordelvero2: Manila che si stava mettendo in competizione con Jessica dicendo che le sue gambe sono più belle non la commento nemmeno.… - isafamilyshowor : RT @azzurropuffo: Pensavano che Delia avesse un copione nell’armadio invece si stava mettendo i copricapezzoli, MI STO SENTENDO MALISSIMOOO… - mandy___23 : RT @onordelvero2: Manila che si stava mettendo in competizione con Jessica dicendo che le sue gambe sono più belle non la commento nemmeno.… - GVCCILOUIS : RT @onordelvero2: Manila che si stava mettendo in competizione con Jessica dicendo che le sue gambe sono più belle non la commento nemmeno.… -