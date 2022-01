Stato di emergenza, Sileri: «Probabile fine il 31 marzo. Obbligo mascherine e Green pass potrebbero essere ripensati» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Covid, lo Stato di emergenza potrebbe terminare il 31 marzo di quest'anno. Lo anticipa il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri: «Probabile la fine dello Stato di emergenza il... Leggi su ilmattino (Di lunedì 31 gennaio 2022) Covid, lodipotrebbe terminare il 31di quest'anno. Lo anticipa il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo: «ladellodiil...

