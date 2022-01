Spotify, la versione del podcaster Joe Rogan accusato di negazionismo sul Covid: «Bilancerò il mio podcast» (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua la fuga da Spotify: Neil Young, Nils Lofgren e Joni Mitchell hanno deciso di togliere la loro musica dalla piattaforma per protestare contro il negazionismo collegato al Coronavirus e no vax di Joe Rogan nel suo podcast The Joe Rogan Experience, pure ospitato dal servizio di streaming. Anzi: è il podcast più ascoltato della piattaforma, con una media di 11 milioni di ascoltatori a episodio. Non solo: più di 270 esponenti della comunità scientifica e medica hanno scritto una lettera aperta, definendo le posizioni di Rogan «non solo discutibili e offensive, ma anche pericolose dal punto di vista medico e culturale». E in queste ore anche il principe Harry e Meghan Markle, che con Spotify hanno firmato un contratto da 1,8 milioni di sterline, ... Leggi su open.online (Di lunedì 31 gennaio 2022) Continua la fuga da: Neil Young, Nils Lofgren e Joni Mitchell hanno deciso di togliere la loro musica dalla piattaforma per protestare contro ilcollegato al Coronavirus e no vax di Joenel suoThe JoeExperience, pure ospitato dal servizio di streaming. Anzi: è ilpiù ascoltato della piattaforma, con una media di 11 milioni di ascoltatori a episodio. Non solo: più di 270 esponenti della comunità scientifica e medica hanno scritto una lettera aperta, definendo le posizioni di«non solo discutibili e offensive, ma anche pericolose dal punto di vista medico e culturale». E in queste ore anche il principe Harry e Meghan Markle, che conhanno firmato un contratto da 1,8 milioni di sterline, ...

