Spettacolo sotto choc, si è suicidata lanciandosi dalla finestra: aveva solo 30anni (Di lunedì 31 gennaio 2022) La sua pagina Instagram è in queste ore affollata da messaggi di cordoglio e l'ultimo scatto la ritrae bellissima, mentre guarda fuori dall'inquadratura. Il messaggio è scritto probabilmente da qualcuno, dopo la tragica notizia: "Possa questo giorno darti riposo e pace". #FOTO A FINE ARTICOLO Diverse personalità degli Stati Uniti si succedono nel commentare questa tragica notizia: "Oh, Cheslie, la tua stella continuerà a brillare. Non ci sono parole", "Sarai ricordata in eterno", "Sei stata di grande ispirazione per tutti noi", "Non dimenticherò mai l'ultima volta che ci siamo visti, avevi una luce negli occhi incredibile. Sarai con me per sempre". Tragica morte negli Stati Uniti. Cheslie Kryst, avvocatessa e personalità afroamericana coronata con il titolo di Miss Usa nel 2019, si è tolta la vita. aveva solo 30 anni. La Polizia di New York,

