Speranza vuole tagli alla sanità: l’allarme delle Regioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen – tagli alla sanità dopo la fine dell’emergenza Covid. È questo lo spettro che si paventa sull’Italia secondo i presidenti delle Regioni, come riportato dal Giornale. tagli alla sanità dopo la fine dell’emergenza? L’emergenza potrebbe finire. Forse – mai dirlo troppo forte – perfino a breve. Ma per l’Italia potrebbe sorgere un altro problema molto serio, quello di strutturare futuri tagli alla sanità. Sono le Regioni e le associazioni di categoria a lanciare l’allarme, visto che revisioni verso il basso della spesa sulle prestazioni mediche sono state paventare proprio dal ministro della Salute Roberto Speranza. Abbassare i costi potrebbe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Roma, 31 gen –dopo la fine dell’emergenza Covid. È questo lo spettro che si paventa sull’Italia secondo i presidenti, come riportato dal Giornale.dopo la fine dell’emergenza? L’emergenza potrebbe finire. Forse – mai dirlo troppo forte – perfino a breve. Ma per l’Italia potrebbe sorgere un altro problema molto serio, quello di strutturare futuri. Sono lee le associazioni di categoria a lanciare l’rme, visto che revisioni verso il basso della spesa sulle prestazioni mediche sono state paventare proprio dal ministro della Salute Roberto. Abbassare i costi potrebbe ...

