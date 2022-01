Spende, spande, ma chiede gli aiuti di Stato: lo spudorato “chiagni e fotti” della Serie A offende chi è stato rovinato dal Covid (e ha continuato a pagare le tasse) (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spendono, spandono, ma poi i presidenti piangono miseria. Dopo Vlahovic e Gosens, ma anche Sergio Oliveira, Zakaria, Boga, Ricci, un calciomercato faraonico, le richieste di ristori da parte della Serie A sono semplicemente indecenti. Non siamo più neppure alla favola della cicala che passa l’estate a cantare e poi si ritrova in inverno senza cibo, perché l’inverno è arrivato da un pezzo e i club lo sanno perfettamente. Qui siamo al “chiagni e fotti” più spudorato. Oggi si conclude un calciomercato ricco, a livelli pre-Covid. Dalla grande Juventus che è tornata a fare la Juventus, alla piccola Salernitana che ha cambiato mezza squadra, si sono mossi tutti senza badare troppo al portafoglio. Ma in questo non c’è nulla di male. Chi crede che certe cifre siano immorali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Spendono, spandono, ma poi i presidenti piangono miseria. Dopo Vlahovic e Gosens, ma anche Sergio Oliveira, Zakaria, Boga, Ricci, un calciomercato faraonico, le richieste di ristori da parteA sono semplicemente indecenti. Non siamo più neppure alla favolacicala che passa l’estate a cantare e poi si ritrova in inverno senza cibo, perché l’inverno è arrivato da un pezzo e i club lo sanno perfettamente. Qui siamo al “” più. Oggi si conclude un calciomercato ricco, a livelli pre-. Dalla grande Juventus che è tornata a fare la Juventus, alla piccola Salernitana che ha cambiato mezza squadra, si sono mossi tutti senza badare troppo al portafoglio. Ma in questo non c’è nulla di male. Chi crede che certe cifre siano immorali ...

giosurighetto : @FabRavezzani Perchè finora il pareggio di bilancio non veniva inseguito, ma chi si indebitava di più vinceva; ma c… - vincycz74 : @Gobbacciavera1 Amica mia penso che in questo caso chi + spende - spande … e se qualcosa va per il verso giusto … ???? - AnthonyACM7 : C'è chi spiega e chi spende, spande, vende, rivende... Noi facciamo player trading con i Primavera. A oggi è questo… - RossoneroCinico : @Marco04_08 @chrisdonarini Il MU sono anni che spende e spande per fare risultati inferiori all'Atalanta - MaxFCIM : @bombardax @b06383584 @GFI65 @acmilan @Inter @FCBayern Ma quale modello Bayern? ?? Il Bayern ha almeno il triplo dei… -