Sostenibilità nautica all’assemblea generale di European Boating Industry

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Si è tenuta a Bruxelles l’Assembleadi(EBI), l’associazione che rappresenta e promuove l’industria dellada diporto in Europa e di cui Confindustriaè membro.: nuova strategia per il 2022-25 Nel corso dell’appuntamento sono state prese alcune importanti decisioni per il futuro dell’associazione europea: una nuova strategia per il periodo 2022-2025, imperniata sulla mission “Promuovere e rappresentare un’industria sostenibile dellae del turismo nautico #MadeInEurope” e accompagnata da un rebranding che porta all’adozione di un nuovo logo. EBI concentrerà dunque le sue azioni sull’area principale di attiva rappresentanza degli ...