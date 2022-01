Sony annuncia ufficialmente l’acquisizione di Bungie (Di lunedì 31 gennaio 2022) Proprio in queste ore è stata ufficializzata l’acquisizione di Bungie da parte di Sony Interactive Entertaiment Notizia dell’ultima ora: Sony Interactive Entertaiment ha appena svelato un accordo per l’acquisizione di Bungie al prezzo di 3,6 miliardi di dollari. Questa rivelazione è stata svelata proprio oggi, solo poche settimane dopo l’incredibile annuncio da parte di Microsoft, che ha sferrato un enorme scossone all’interno dell’industria videoludica quando è riuscita ad appropriarsi di Activision Blizzard spendendo quasi 70 miliardi di dollari. Non appena questo accordo si sarà ufficialmente chiuso, la casa videoludica creatrice di Halo e Destiny diventerà una sussidiaria indipendente di Sony Interactive Entertaiment, finendo con l’essere ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 31 gennaio 2022) Proprio in queste ore è stata ufficializzatadida parte diInteractive Entertaiment Notizia dell’ultima ora:Interactive Entertaiment ha appena svelato un accordo perdial prezzo di 3,6 miliardi di dollari. Questa rivelazione è stata svelata proprio oggi, solo poche settimane dopo l’incredibile annuncio da parte di Microsoft, che ha sferrato un enorme scossone all’interno dell’industria videoludica quando è riuscita ad appropriarsi di Activision Blizzard spendendo quasi 70 miliardi di dollari. Non appena questo accordo si saràchiuso, la casa videoludica creatrice di Halo e Destiny diventerà una sussidiaria indipendente diInteractive Entertaiment, finendo con l’essere ...

