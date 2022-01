' Sono sorda | chiudo il mio negozio perché con le mascherine non riesco a leggere il

(Di lunedì 31 gennaio 2022) "e nonil labiale dei clienti a causa delle mascherina , per questo devo chiudere il mio". La vita di tutti noi è diventata più difficile per colpa della pandemia ...

Ultime Notizie dalla rete : Sono sorda

e non riesco a leggere il labiale dei clienti a causa delle mascherina , per questo devo chiudere il mio negozio ". La vita di tutti noi è diventata più difficile per colpa della pandemia ......del cesenate, e la psicologa infantile, punto di riferimento fondamentale per affrontare con strumenti adeguati piccole fobie, conflitti dovuti alle fasi di crescita, domande dei genitori....Maria Rosa Ziglioli, 58 anni, ha deciso di chiudere il suo storico negozio, «Per filo e per sogno», dopo 34 anni di attività e un giro d’affari di tutto rispetto ...Quando la politica è cieca, sorda e muta alle istanze dei cittadini, andandogli addirittura alcune volte pure contro, ai cittadini non resta altro che dare una svolta chiara e netta, cioè quella di sc ...