Sono iniziati i lavori per le Nuove Terme di Grado (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono ufficialmente iniziati i lavori di costruzione e riqualificazione delle Nuove Terme di Grado, polo termale all’avanguardia e strategico per il rilancio turistico della città friulana, riconosciuta quale località termale sin dagli inizi dell’800. Il progetto, supportato dall’ente regionale PromoTurismoFVG e la cui direzione lavori è svolta da Archest in collaborazione con imprese edili, studi di progettazione e ingegneria, comprende il restyling completo del centro benessere, affidato a Studio Apostoli. Situato al primo piano, sarà organizzato in due macro-sezioni: la zona fitness e beauty, completa di cabine per massaggi e trattamenti di bellezza e per la cura del corpo, occuperà circa 500 mq; l’area Wellness, invece, si svilupperà per un totale di circa ... Leggi su udine20 (Di lunedì 31 gennaio 2022)ufficialmentedi costruzione e riqualificazione delledi, polo termale all’avanguardia e strategico per il rilancio turistico della città friulana, riconosciuta quale località termale sin dagli inizi dell’800. Il progetto, supportato dall’ente regionale PromoTurismoFVG e la cui direzioneè svolta da Archest in collaborazione con imprese edili, studi di progettazione e ingegneria, comprende il restyling completo del centro benessere, affidato a Studio Apostoli. Situato al primo piano, sarà organizzato in due macro-sezioni: la zona fitness e beauty, completa di cabine per massaggi e trattamenti di bellezza e per la cura del corpo, occuperà circa 500 mq; l’area Wellness, invece, si svilupperà per un totale di circa ...

Advertising

udine20 : Sono iniziati i lavori per le Nuove Terme di Grado - - evanssonsbaby : i miei problemi sono iniziati in terza media quando ho iniziato a sentirmi toccata da questa canzone - fe_tsoc : RT @michele_pinassi: 83% di attacchi #ransomware identificati da @expel_io sono iniziati a causa dell'installazione di un #malware che ha p… - KersevanRoberto : Centro di stoccaggio per 16500 elementi di combustibile di 9 reattori ??Ukraini e' pronto, sono iniziati i 'cold te… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: Sono iniziati oggi i lavori di #GruppoHera per la riqualificazione delle reti acquedottistiche nelle vie Ortaggi e Chiavica… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono iniziati Ricostruzione: a Finale Emilia incontro in municipio con i tecnici della Regione A proposito di piazza Garibaldi, sono iniziati oggi gli incontri presso le attività commerciali che vi operano, per illustrare lo stato dell'arte del progetto e raccogliere eventuali osservazioni. "...

Terni: iniziati i lavori in via San Valentino, a breve anche a Porta Sant'Angelo 'Nonostante le condizioni meteo non ottimali stamattina sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale che interesseranno l'intera via San Valentino, così come programmato e così come è giusto che sia per rispondere alle esigenze dei ...

Sono Iniziati i lavori di smantellamento e di rimozione del Ca' Moro Comune di Livorno Sanremo, i Maneskin tornano dove tutto è iniziato La favola ha preso il via un anno fa. Dal palco dell’Ariston, che ha tremato sotto la loro spinta a tutto rock con Zitti e Buoni. Da Sanremo, dal festival della canzone italiana, l’uragano Maneskin ha ...

Coppa Europa, da oggi inizia la corsa a tappe Da oggi su Fidal.it inizia la corsa a tappe verso la Coppa Europa, in programma a Firenze. Cliccando sul link sottostante è possibile scoprire le spigolature di una delle manifestazione storiche dell\ ...

A proposito di piazza Garibaldi,oggi gli incontri presso le attività commerciali che vi operano, per illustrare lo stato dell'arte del progetto e raccogliere eventuali osservazioni. "...'Nonostante le condizioni meteo non ottimali stamattinai lavori per il rifacimento del manto stradale che interesseranno l'intera via San Valentino, così come programmato e così come è giusto che sia per rispondere alle esigenze dei ...La favola ha preso il via un anno fa. Dal palco dell’Ariston, che ha tremato sotto la loro spinta a tutto rock con Zitti e Buoni. Da Sanremo, dal festival della canzone italiana, l’uragano Maneskin ha ...Da oggi su Fidal.it inizia la corsa a tappe verso la Coppa Europa, in programma a Firenze. Cliccando sul link sottostante è possibile scoprire le spigolature di una delle manifestazione storiche dell\ ...