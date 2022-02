Sono iniziati i lavori per le Nuove Terme di Grado (Di lunedì 31 gennaio 2022) Sono ufficialmente iniziati i lavori di costruzione e riqualificazione delle Nuove Terme di Grado, polo termale all’avanguardia e strategico per il rilancio turistico della città friulana, riconosciuta quale località termale sin dagli inizi dell’800. Il progetto, supportato dall’ente regionale PromoTurismoFVG e la cui direzione lavori è svolta da Archest in collaborazione con imprese edili, studi di progettazione e ingegneria, comprende il restyling completo del centro benessere, affidato a Studio Apostoli. Situato al primo piano, sarà organizzato in due macro-sezioni: la zona fitness e beauty, completa di cabine per massaggi e trattamenti di bellezza e per la cura del corpo, occuperà circa 500 mq; l’area Wellness, invece, si svilupperà per un totale di circa ... Leggi su udine20 (Di lunedì 31 gennaio 2022)ufficialmentedi costruzione e riqualificazione delledi, polo termale all’avanguardia e strategico per il rilancio turistico della città friulana, riconosciuta quale località termale sin dagli inizi dell’800. Il progetto, supportato dall’ente regionale PromoTurismoFVG e la cui direzioneè svolta da Archest in collaborazione con imprese edili, studi di progettazione e ingegneria, comprende il restyling completo del centro benessere, affidato a Studio Apostoli. Situato al primo piano, sarà organizzato in due macro-sezioni: la zona fitness e beauty, completa di cabine per massaggi e trattamenti di bellezza e per la cura del corpo, occuperà circa 500 mq; l’area Wellness, invece, si svilupperà per un totale di circa ...

