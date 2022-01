Solo in Italia 14 miliardi di cicche finiscono nell'ambiente (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Ogni anno, Solo in Italia, sono 14 miliardi i mozziconi di sigaretta che finiscono nell'ambiente, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge: 5 milioni di mozziconi Solo sotto gli ombrelloni. I mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine. Nel mondo ogni anno vengono fumate seimila miliardi di sigarette e 4.500 miliardi di mozziconi finiscono nell'ambiente. Per contribuire a combattere il fenomeno del littering è nata “Piccoli gesti, grandi crimini”, campagna realizzata da Marevivo, in collaborazione con BAT Italia e con il Patrocinio del Ministero della ... Leggi su agi (Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - Ogni anno,in, sono 14i mozziconi di sigaretta che, confermandosi il rifiuto più diffuso sulle nostre spiagge: 5 milioni di mozziconisotto gli ombrelloni. I mozziconi rappresentano il 40% dei rifiuti complessivi presenti nel Mediterraneo, davanti a bottiglie, sacchetti di plastica e lattine. Nel mondo ogni anno vengono fumate seimiladi sigarette e 4.500di mozziconi. Per contribuire a combattere il fenomeno del littering è nata “Piccoli gesti, grandi crimini”, campagna realizzata da Marevivo, in collaborazione con BATe con il Patrocinio del Ministero della ...

