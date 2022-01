Soleil Sorge verso La Pupa e il Secchione? Ecco il possibile ruolo dopo il GF Vip

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Lae ilsta per tornare in onda su Italia 1. La nuova edizione del programma verrà condotta da Barbara d’Urso con un cast molto variegato. Tra le ultime indiscrezioni, infatti, secondo Blogo potrebbe esserci anche un interessanteper(al termine della sua avventura con il Grande Fratello Vip).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.