Soleil Sorge, occasione clamorosa dopo il GF VIP: nuovo lavoro garantito (Di lunedì 31 gennaio 2022) Opportunità imperdibile per l’influencer Soleil Sorge: la gieffina sembra avere davanti a sè un futuro luminoso in prima serata Mediaset. Soleil Sorge (fonte instagram)Sicuramente la partecipazione ad un reality del calibro del GF Vip rappresenta una formidabile piattaforma di lancio per la carriera di molti personaggi dello spettacolo in cerca di evoluzione professionale. In quest’edizione del programma, a spiccare tra tutti è stata l’inarrestabile e spumeggiante Soleil Sorge, influencer di matrice italo-americana. Resa celebre al grande pubblico anche dalla sua appassionata storia con Alex Belli, Soleil ora prosegue il suo viaggio in solitaria. Osteggiata e talvolta invisa dai compagni di gioco, l’influencer può contare su un nutrito fandom: sui social fioriscono ... Leggi su specialmag (Di lunedì 31 gennaio 2022) Opportunità imperdibile per l’influencer: la gieffina sembra avere davanti a sè un futuro luminoso in prima serata Mediaset.(fonte instagram)Sicuramente la partecipazione ad un reality del calibro del GF Vip rappresenta una formidabile piattaforma di lancio per la carriera di molti personaggi dello spettacolo in cerca di evoluzione professionale. In quest’edizione del programma, a spiccare tra tutti è stata l’inarrestabile e spumeggiante, influencer di matrice italo-americana. Resa celebre al grande pubblico anche dalla sua appassionata storia con Alex Belli,ora prosegue il suo viaggio in solitaria. Osteggiata e talvolta invisa dai compagni di gioco, l’influencer può contare su un nutrito fandom: sui social fioriscono ...

Advertising

77916030J : RT @_altezzosa_: LA TEORIA DEL BOICOTTAMENTO by SOLEIL ANASTASIA SORGE ?? #gfvip #teamsoleil #solearmy #solphie - larabettini1974 : RT @TheBitchesAcc: La regina Dayane mello dice di salvare la sua erede regina soleil Anastasia sorge,chi siamo noi per non farlo? Mancano p… - moonchi78468326 : RT @humkic_ilma: Posso ringraziare Soleil Sorge per una cosa nella vita, diamo a Cesare quel che é di Cesare, GRAZIE PER LA SVELTINA CON BE… - Rene6511 : RT @GF_diretta: #GrandeFratelloVip #GFVIP Delia Duran: 'Soleil Sorge è una donna sporca... É andata in bagno e ha lasciato...' https://t.… - SorieroAndreina : RT @spi4ndo: Soleil Sorge in Tv?? #gfvip Donna Ufficiale nella giuria della nuova edizione de #LaPupaEIlSecchione condotta da Barbara d'Urs… -